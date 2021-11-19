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«От нас дрожала Москва»: Лолита о романе с криминальным авторитетом

Елена Прошина
1 час назад

Лолита Милявская на шоу «Есть вопросики» призналась, что встречалась с криминальным авторитетом. По словам певицы, этот роман стал одним из лучших в ее жизни.

«От нас дрожала Москва»: Лолита о романе с криминальным авторитетом
Фото: InstagramInstagram

Во время интервью Лолите задали вопрос о том, выступала ли она когда-нибудь перед бандитами. Певица ответила утвердительно, а также призналась, что даже закрутила роман с одним из них.

«Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва. И именно с ним я посещала все эти злачные места», — сказала Лолита.

Кроме того певица отметила, что «всю жизнь выступала перед бандитами».

«Что значит выступать перед бандитами? Смотря кого так называть. Сегодня они по-другому выглядят, бандитизм бывает разный. Я всю жизнь выступаю перед бандитами».

Также Лолита добавила, что из всех браков признает только три. Один, по ее словам, был фиктивным, а в других «не очень брачные отношения». Еще у певицы был ухажер, которого она сама одаривала дорогими подарками, и опыт с женщиной.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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