«От нас дрожала Москва»: Лолита о романе с криминальным авторитетом

«Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва. И именно с ним я посещала все эти злачные места», — сказала Лолита.