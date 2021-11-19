В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Александра Серова выписали из больницы

Вероника Полынина
41 минуту назад

Российского певца Александра Серова выписали из больницы, где он провел больше месяца с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Александра Серова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в ближайшее время музыканта ожидает реабилитация.

Накануне дату выписки артиста озвучил его директор Александр Федорков.

Серов находился под наблюдением врачей с начала октября, когда был госпитализирован с 75-процентным поражением легких. В разное время о его состоянии писали близкие, друзья и коллеги. Так, композитор Игорь Крутой призывал молиться за здоровье музыканта, а продюсер Андрей Разин призывал всех вакцинироваться, отмечая, как переживает за здоровье артистов.

На прошлой неделе стало известно, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный. Однако артист, по словам Федоркова, еще нуждался во внимании врачей.

"Да, долечивают", - заявлял Федорков, отвечая на вопрос, остается ли Серов в больнице.

Александр Серов известен как исполнитель песен "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Ранее стало известно о возможной ампутации руки народного артиста России Валерия Гаркалина. Из-за последствий коронавирусной инфекции у актера начался тромбоз верхних конечностей.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Гаркалин,Андрей Разин,Игорь Крутой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители