Российского певца Александра Серова выписали из больницы, где он провел больше месяца с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

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Сообщается, что в ближайшее время музыканта ожидает реабилитация.

Накануне дату выписки артиста озвучил его директор Александр Федорков.

Серов находился под наблюдением врачей с начала октября, когда был госпитализирован с 75-процентным поражением легких. В разное время о его состоянии писали близкие, друзья и коллеги. Так, композитор Игорь Крутой призывал молиться за здоровье музыканта, а продюсер Андрей Разин призывал всех вакцинироваться, отмечая, как переживает за здоровье артистов.

На прошлой неделе стало известно, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный. Однако артист, по словам Федоркова, еще нуждался во внимании врачей.

"Да, долечивают", - заявлял Федорков, отвечая на вопрос, остается ли Серов в больнице.

Александр Серов известен как исполнитель песен "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".