Гарик Сукачев и Михаил Ефремов устроили погром в отеле Петербурга

Гарик Сукачев в программе Максима Галкина «Музыкалити» рассказал, как устроил лютый погром вместе с Михаилом Ефремовым. Артисты разнесли отель в Санкт-Петербурге.
«Дальше, это не шутка, два года висело объявление, что запрещено селить Сукачева и Ефремова», – говорит рокер.
По мнению Гарика, он вел себя как настоящий представитель рок-н-рола. Помните песню Noize MC «Из окна», так вот Сукачев считал своим долгом бросать мебель из номера в отеле. Он признался, что разрушил комнату в хлам и пошел тусить дальше в люксе Ефремова. После в отеле Питера они стали персонами нон-грата.
Их не пускали остановиться больше двух лет. Тем временем сын Михаила Ефремова расстался с возлюбленной. «ФедералПресс» писал об отношениях Никиты.