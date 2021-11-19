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Гарик Сукачев и Михаил Ефремов в щепки разнесли отель на безумной тусовке

РИА "ФедералПресс"
42 минуты назад

Гарик Сукачев в программе Максима Галкина «Музыкалити» рассказал, как устроил лютый погром вместе с Михаилом Ефремовым. Артисты разнесли отель в Санкт-Петербурге.

Гарик Сукачев и Михаил Ефремов устроили погром в отеле Петербурга
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Дальше, это не шутка, два года висело объявление, что запрещено селить Сукачева и Ефремова», – говорит рокер.

По мнению Гарика, он вел себя как настоящий представитель рок-н-рола. Помните песню Noize MC «Из окна», так вот Сукачев считал своим долгом бросать мебель из номера в отеле. Он признался, что разрушил комнату в хлам и пошел тусить дальше в люксе Ефремова. После в отеле Питера они стали персонами нон-грата.

Их не пускали остановиться больше двух лет. Тем временем сын Михаила Ефремова расстался с возлюбленной. «ФедералПресс» писал об отношениях Никиты.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,ФедералПресс,
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