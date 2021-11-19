Гарик Сукачев и Михаил Ефремов устроили погром в отеле Петербурга

«Дальше, это не шутка, два года висело объявление, что запрещено селить Сукачева и Ефремова», – говорит рокер.

По мнению Гарика, он вел себя как настоящий представитель рок-н-рола. Помните песню Noize MC «Из окна», так вот Сукачев считал своим долгом бросать мебель из номера в отеле. Он признался, что разрушил комнату в хлам и пошел тусить дальше в люксе Ефремова. После в отеле Питера они стали персонами нон-грата.