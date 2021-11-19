Семенович начала искать мужа на «быстрых свиданиях»

«Все мы ищем счастье, ищем вторую половину. В России много одиноких людей, мы стесняемся быть более открытыми. Мальчики не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь. А то все мы, девушки делаем. <…> Я стала свахой на один вечер, хочу соединить как можно больше любящих сердец, поэтому пригласила своих подписчиков. Ну и сама надеюсь найти мужа», - подытожила актриса.