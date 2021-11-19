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Семенович начала искать мужа на «быстрых свиданиях»

Елена Прошина
28 минут назад

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович начала искать будущего мужа на «быстрых свиданиях». Артистка заявила, что таким образом, по ее мнению, знакомятся 70% пар, сообщает радио «Комсомольская правда».

Семенович начала искать мужа на «быстрых свиданиях»
Фото: InstagramInstagram

Быстрые свидания - это формат знакомств, в рамках которого девушки и парни приходят в кафе и имеют возможность течение ограниченного времени поболтать по очереди сразу с несколькими такими же одиночками. Артистка в этот раз пригласила присоединиться к ней активных подписчиков и журналистов.

«После таких быстрых свиданий 70 процентов людей находят вторую половину. <…> Идите на такие свидания, рискуйте. Выдохните и получите удовольствие», - сказала Семенович.

Сообщается, что на этом свидании девушка избранника не встретила, но она знает, какими качествами он должен обладать.

«Умного ищу…и умеющего хорошо зарабатывать. Ах, кому такая красота достанется», - пошутила певица.

Анна Семенович заверила, что даже на таких свиданиях знакомиться интереснее, чем онлайн, поскольку можно пообщаться и почувствовать энергетику человека. Она также призвала поклонников быть более смелыми и открытыми.

«Все мы ищем счастье, ищем вторую половину. В России много одиноких людей, мы стесняемся быть более открытыми. Мальчики не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь. А то все мы, девушки делаем. <…> Я стала свахой на один вечер, хочу соединить как можно больше любящих сердец, поэтому пригласила своих подписчиков. Ну и сама надеюсь найти мужа», - подытожила актриса.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,Комсомольская правда,
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