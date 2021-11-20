В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Представители Марины Хлебниковой призвали не "напрыгивать" на инцидент с певицей

Газета.Ruиещё 3
12 минут назад

Представителей пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой воздержались от комментариев о ее состоянии и призвали поклонников и журналистов не "напрыгивать как стервятники" на последние новости об артистке. Сообщение опубликовано в Instagram певицы.

Представители Хлебниковой сделали заявление о пожаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Призываем вас отнестись к этому с "холодной головой", ведь все сейчас захотят заработать и пропиариться на этой истории любыми методами. Дождитесь официальной информации от Марины, и пожелайте ей скорее пойти на поправку!", - пишет команда певицы.

Они не исключают, что в ближайшее время после пожара в СМИ появятся различные "версии случившегося" , "мольба о помощи" и "вырванные из контекста" цитаты. Чтобы избежать этого, команда певицы рекомендует отправлять всем "сплетникам" вышеописанный пост в Instagram. Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В двухуровневой квартире певицы загорелись личные вещи. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сообщалось, что у певицы зафиксированы ожоги 20-29% тела. Лицо Хлебниковой пострадало так сильно, что личность женщины невозможно было установить — врачи узнали ее только по опросам семьи. У звезды обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, она получила сильные ожоги груди, живота и бедер.

В настоящее время 56-летняя певица остается в реанимации. Ранее появилось видео, как спасатели выносят из дома пострадавшую при пожаре Хлебникову.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,МЧС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители