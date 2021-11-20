Представители Хлебниковой сделали заявление о пожаре

Представителей пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой воздержались от комментариев о ее состоянии и призвали поклонников и журналистов не "напрыгивать как стервятники" на последние новости об артистке. Сообщение опубликовано в Instagram певицы.

"Призываем вас отнестись к этому с "холодной головой", ведь все сейчас захотят заработать и пропиариться на этой истории любыми методами. Дождитесь официальной информации от Марины, и пожелайте ей скорее пойти на поправку!", - пишет команда певицы.

Они не исключают, что в ближайшее время после пожара в СМИ появятся различные "версии случившегося" , "мольба о помощи" и "вырванные из контекста" цитаты. Чтобы избежать этого, команда певицы рекомендует отправлять всем "сплетникам" вышеописанный пост в Instagram. Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В двухуровневой квартире певицы загорелись личные вещи. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сообщалось, что у певицы зафиксированы ожоги 20-29% тела. Лицо Хлебниковой пострадало так сильно, что личность женщины невозможно было установить — врачи узнали ее только по опросам семьи. У звезды обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, она получила сильные ожоги груди, живота и бедер.