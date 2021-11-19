Еще один клип Моргенштерна проверят на пропаганду наркотиков

Очередной клип рэпера Алишера Моргенштерна проверяют на пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, его команду подозревают в пропаганде паразитирующего образа жизни и девиантного поведения.

Фото: Morgenshtern/YouTube Morgenshtern/YouTube

Поводом для проверки Моргенштерна стал клип на песню Pablo, собравший 33 млн просмотров на YouTube. Продюсера рэпера Артема Клюшина и оператора Александра Романова проверяют из-за публикаций в социальных сетях, на которые подписаны, в частности, и подростки.

Ранее сообщалось, что на лейбл "Раймс Мьюзик" составили протокол за пропаганду наркотиков в песне рэпера Моргенштерна "Виски на завтрак", на которую также снят клип. Дело рассматривает Зюзинский суд Москвы. Там уточнили, что протокол составили из-за размещения песни в открытом доступе. Моргенштерна ранее уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен "Розовое вино - 2" и Family.