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Еще один клип Моргенштерна проверяют на пропаганду наркотиков

Газета.Ru
8 минут назад

Очередной клип рэпера Алишера Моргенштерна проверяют на пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, его команду подозревают в пропаганде паразитирующего образа жизни и девиантного поведения.

Еще один клип Моргенштерна проверят на пропаганду наркотиков
Фото: Morgenshtern/YouTubeMorgenshtern/YouTube

Поводом для проверки Моргенштерна стал клип на песню Pablo, собравший 33 млн просмотров на YouTube. Продюсера рэпера Артема Клюшина и оператора Александра Романова проверяют из-за публикаций в социальных сетях, на которые подписаны, в частности, и подростки.

Ранее сообщалось, что на лейбл "Раймс Мьюзик" составили протокол за пропаганду наркотиков в песне рэпера Моргенштерна "Виски на завтрак", на которую также снят клип. Дело рассматривает Зюзинский суд Москвы. Там уточнили, что протокол составили из-за размещения песни в открытом доступе. Моргенштерна ранее уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен "Розовое вино - 2" и Family.

Эксперты ГБУ "Московский исследовательский центр" нашли в треках положительную "демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики" и "богатство". В июне Зюзинский суд обязал рэпера выплатить 100 тыс. руб.

Шоу-бизнес,Артем Клюшин,Александр Романов,
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