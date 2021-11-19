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«Жирные времена»: Логинов назвал гонорар за «Счастливы вместе»

Елена Прошина
1 час назад

Актер Виктор Логинов, известный по роли продавца Гены Букина из телесериала «Счастливы вместе» рассказал о своих «жирных временах». Свой первый гонорар за съемки в популярном российском ситкоме он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда».

Логинов назвал гонорар за «Счастливы вместе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самые жирные времена - это период съемок сериала «Счастливы вместе». Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в "Счастливы вместе" составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила еще куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась», - рассказал актер.

Он также отметил, что со временем суммы начали увеличиваться. Так, стали совершаться первые дорогие покупки: квартира, машина, дом в Тульской области и апартаменты в Болгарии. Однако позднее, когда прошел период популярности, все эти приобретения быстро разошлись.

«Вся эта жировая подушка, остатки ее были как раз в пандемию, дожиралась совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно», - признался Логинов.

Однако карьера артиста снова пошла в гору, он поделился впечатлениями от первой большой роли кино. В новогоднем полнометражном фильме «Здравствуй, Дедушка Мороз!», который выходит на экраны 9 декабря, Логинов сыграл главного героя.

«Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца от плохих дядей в погонах, которые его закрыли. <…> В итоге мой герой-репортер решается помочь мальчику. Проводит расследование и выводит всех злодеев на чистую воду», - рассказал актер.

Шоу-бизнес,Виктор Логинов,Комсомольская правда,
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