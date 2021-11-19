Логинов назвал гонорар за «Счастливы вместе»

«Самые жирные времена - это период съемок сериала «Счастливы вместе». Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в "Счастливы вместе" составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила еще куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась», - рассказал актер.