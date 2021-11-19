Друг Хлебниковой рассказал о ее депрессии до пожара

Друг российской певицы Марины Хлебниковой, актер Яков Яблочник рассказал, что у исполнительницы перед пожаром была депрессия. Подробностями о состоянии пострадавшей он поделился в беседе с «Газетой.ru».

«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге. У нее в жизни вот такая трагедия — ожог», — заявил актер.

Мужчина подчеркнул, что у Хлебниковой никогда не было проблем с алкоголем, однако долгое время она страдала от депрессии.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.