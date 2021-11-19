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Друг Хлебниковой рассказал о ее депрессии до пожара

Елена Прошина
49 минут назад

Друг российской певицы Марины Хлебниковой, актер Яков Яблочник рассказал, что у исполнительницы перед пожаром была депрессия. Подробностями о состоянии пострадавшей он поделился в беседе с «Газетой.ru».

Друг Хлебниковой рассказал о ее депрессии до пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге. У нее в жизни вот такая трагедия — ожог», — заявил актер.

Мужчина подчеркнул, что у Хлебниковой никогда не было проблем с алкоголем, однако долгое время она страдала от депрессии.

Раскрыта причина пожара в квартире Хлебниковой

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.

Сама Хлебникова сейчас находится в реанимации с ожогами более 50% тела. От огня у женщины пострадала кожа лица, туловища и верхние дыхательные пути. Известно, что причиной возгорания оказалась непотушенная сигарета.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Газета.Ru,
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