В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Рэпера 50 Cent удивила русская свадьба с ребенком и танцами "голой" куклы

Газета.Ru
13 минут назад

Рэпер 50 Cent показал в Instagram видеозапись русской свадьбы. В удивившему музыканта ролике под музыку петербургской группы Little Big танцует "голая" ростовая кукла, а за столом сидит ребенок и удивленно глазеет.

Рэпера 50 Cent удивила русская свадьба с ребенком и "голой" куклой
Фото: ReutersReuters

"Иногда дети знают больше, чем мы думаем", - прокомментировал происходящее в кадре он.

За день после публикации ролик собрал почти семь миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. Комментарии к русской свадьбе оставили музыканты Usher, Alex Sensation и несколько других артистов с "синими галочками". Где и когда был снят ролик, неизвестно.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным в молодости. В одном из интервью он порассуждал о том, что культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал "королем культуры" последних двух десятилетий. При этом год назад артист выложил в своем Twitter фотографию российского президента в кимоно, борющегося на татами.

Шоу-бизнес,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители