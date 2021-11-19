Рэпера 50 Cent удивила русская свадьба с ребенком и "голой" куклой

За день после публикации ролик собрал почти семь миллионов просмотров и сотни тысяч лайков. Комментарии к русской свадьбе оставили музыканты Usher, Alex Sensation и несколько других артистов с "синими галочками". Где и когда был снят ролик, неизвестно.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным в молодости. В одном из интервью он порассуждал о том, что культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал "королем культуры" последних двух десятилетий. При этом год назад артист выложил в своем Twitter фотографию российского президента в кимоно, борющегося на татами.