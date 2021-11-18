Лолита рассказала о сексе в необычных местах

«Парень, тебе не повезло, такого места уже нет на планете, наверное. Хотя нет, в Лондоне, наверное, еще есть. Это телефонная будка», — сказала Лолита, отвечая на вопрос зрителя о самых необычных местах, где у звезды был секс.

Она напомнила, что в советское время «в стране был напряг с жилплощадью», и иногда просто не было других мест для уединения. Также пара, не заключившая официальный брак, во времена СССР не могла поселиться в гостиницу. И даже если мужчина и женщина селились в разные номера и потом один из них приходил в гости, работники гостиницы могли в 23.00 постучать в дверь и потребовать, чтобы гость шел к себе в номер.