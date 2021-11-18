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Лолита рассказала о сексе в необычных местах

Елена Прошина
45 минут назад

Певица Лолита Милявская, которая пять раз официально выходила замуж, в эфире YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала о самых необычных местах, где у нее был секс.

Лолита рассказала о сексе в необычных местах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парень, тебе не повезло, такого места уже нет на планете, наверное. Хотя нет, в Лондоне, наверное, еще есть. Это телефонная будка», — сказала Лолита, отвечая на вопрос зрителя о самых необычных местах, где у звезды был секс.

Она отметила, что секс в телефонной будке был практически у всех ее ровесников. В качестве необычных мест певица также вспомнила самолеты и плацкарты.

Она напомнила, что в советское время «в стране был напряг с жилплощадью», и иногда просто не было других мест для уединения. Также пара, не заключившая официальный брак, во времена СССР не могла поселиться в гостиницу. И даже если мужчина и женщина селились в разные номера и потом один из них приходил в гости, работники гостиницы могли в 23.00 постучать в дверь и потребовать, чтобы гость шел к себе в номер.

«Я думаю, что все эти эксперименты, связанные с этим временем, - не только у меня, но и у многих, у родителей многих, - они связаны с нехваткой жилплощади. Коммуналка, в которой живет две семьи: мама, папа, молодые. Потом рождается ребенок, все это перегорожено холодильником.. Поэтому люди подходили к вопросу творчески», - заключила Лолита.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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