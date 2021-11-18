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Дана Борисова заподозрила Шуру в алкоголизме

Вероника Полынина
1 час назад

Дана Борисова заподозрила певца Шуру в алкоголизме и наркомании после совместных съемок у Андрея Малахова.

Дана Борисова заподозрила Шуру в алкоголизме
Фото: ТАССТАСС

Телеведущая опубликовала в Instagram фото со съемок, на которых закрыла лицо Шуры смайликом. По ее словам, улыбка певца «изрядно подпортила» ей все фотографии.

«Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку, это напоминает мне, как сама являлась в свое время таким же образом. Прямо в студии требовал коньячку, после съемки рванул в туалет на 15 минут, вот он, секрет его очередного успешного похудения», - высказалась Дана Борисова.

Музыкант оказался шокирован публикацией телеведущей. В комментарии «Стархиту» он предположил, что Борисова решила пропиариться на его имени.

«Она решила хайпануть на имени Шура, потому что никому в данный момент не интересна. (…) Я в ярости! Так вот ковыряться, обсирать своего же человека, не зная истины?!» - возмутился он.

Он также заявил, что Борисова ревнует и завидует его эпатажности и тому, что на съемках шоу Малахова именно к нему было приковано всеобщее внимание.

«В шоу зажигал я! Меня просили, как и на любом ток-шоу, зажигать, плакать, веселиться и тому подобное. Почему меня приглашают? Потому что я эпатажный, на этом все рейтинги. А то, что ей там не давали сказать, это ее личное дело», - отметил певец.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,Андрей Малахов,StarHit,
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