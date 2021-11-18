Дана Борисова заподозрила Шуру в алкоголизме

«В шоу зажигал я! Меня просили, как и на любом ток-шоу, зажигать, плакать, веселиться и тому подобное. Почему меня приглашают? Потому что я эпатажный, на этом все рейтинги. А то, что ей там не давали сказать, это ее личное дело», - отметил певец.