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Волочкова лишилась почти 2 млн рублей после предложения стать инвестором

Елена Прошина
21 минуту назад

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию после того, как неизвестные под предлогом выгодных инвестиций выманили у артистки крупную сумму денег и пропали, пишет Телеграм-канал Baza.

Волочкова лишилась почти 2 млн рублей после предложения стать инвестором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некий Тимур из компании «КьюБиЭф» позвонил Волочковой в июне 2020 года. Он сообщил, что нашел ее номер телефона в «базе самых успешных людей России». Он предложил инвестировать в его компанию и таким образом стать миллионером за несколько месяцев.

Уточняется, что Волочкова сначала вложила два миллиона рублей, потом инвестировала еще один. Обратно ей выплатили 1 150 000 рублей, после чего пропали.

Волочкова 17 ноября обратилась с заявлением в полицию.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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