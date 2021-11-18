В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Сергей Жигунов судится с влиятельным миллионером

РИА "ФедералПресс"
43 минуты назад

Сергей Жигунов подал в суд на владельца Access Industries Леонарда Блаватника. Студия не хочет признавать актера соавтором сериала «В парке Чаир», пишут в СМИ.

Сергей Жигунов подал в суд на миллионера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого», – уверяет Жигунов «СтарХит».

Он больше года вместе со студией работал над проектом. Но сейчас Access Industries не хочет признавать актера соавтором. Такой расклад Жигунова не устраивает. Судебный процесс, кажется, неизбежен.

Увидит ли мир «В парке Чаир»? Большой вопрос. Печально, но многочасовые съемки могут закончиться ничем.

Ранее «ФедералПресс» составлял список звезд, которые изменяли своим возлюбленным. Среди них был и Сергей Жигунов.

Шоу-бизнес,Сергей Жигунов,ФедералПресс,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители