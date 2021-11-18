Сергей Жигунов подал в суд на миллионера

Сергей Жигунов подал в суд на владельца Access Industries Леонарда Блаватника. Студия не хочет признавать актера соавтором сериала «В парке Чаир», пишут в СМИ.

«Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого», – уверяет Жигунов «СтарХит».

Он больше года вместе со студией работал над проектом. Но сейчас Access Industries не хочет признавать актера соавтором. Такой расклад Жигунова не устраивает. Судебный процесс, кажется, неизбежен.

Увидит ли мир «В парке Чаир»? Большой вопрос. Печально, но многочасовые съемки могут закончиться ничем.