Пригожин продолжил конфликт с Авраамом Руссо

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Авраамом Руссо на тему карьеры продолжается. В этот раз артист перешел на крепкие выражения, сообщают СМИ.

«Я не собираюсь перед этим говнюком оправдываться», – сказал продюсер.

Конфликт между артистами начался после того, как Руссо рассказал свое видение сотрудничества с Пригожиным. Он заявил, что продюсер заработал на нем сотни тысяч долларов, а все проблемы в его карьере именно из-за Иосифа.

Пригожин ответил, что музыкант нагло лжет, а работали вместе они 18 лет назад. За это время могло много всего произойти.

Сам Руссо также отметил, что в темные дела продюссер втягивает и жену, певицу Валерию. После этих слов Пригожин разозлился.

Иосиф в разговоре с «Общественной службой новостей» также отреагировал на слова Авраама о том, что ему надо покаяться перед Богом.

«Если ты набожный человек, не обвиняй и не оскорбляй людей, читай заповеди. Если ты их читать не умеешь, бессовестный человек, тогда молчи!» – объяснил свое видение муж певицы Валерии.