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Выписку Серова из больницы отложили

Елена Прошина
1 час назад

Директор российского певца Александра Серова Александр Федорков назвал новую дату выписки музыканта из больницы после госпитализации с COVID-19. Артист может вернуться домой уже на этой неделе, сообщает «Газета.ру».

Выписку Серова из больницы отложили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора артиста, Серова планируют выписать 19 ноября. Однако о выписке музыканта из больницы Федорков говорил еще 10 ноября. В то же время продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, сообщал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе».

Серов остается под наблюдением специалистов с начала октября, он был госпитализирован с 75-процентным поражением легких.

На прошлой неделе стало известно, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный. Однако артист, по словам Федоркова, еще нуждается во внимании врачей.

"Да, долечивают", - подчеркнул Федорков, отвечая на вопрос, остается ли Серов в больнице.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал, что его сообщил, что его доставили в больницу с COVID-19. Он подчеркнул, что переживет болезнь легко, и попросил поклонников не волноваться за него.

Александр Серов известен как исполнитель песен "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Шоу-бизнес,Александр Серов,Андрей Разин,Газета.Ru,
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