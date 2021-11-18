Мать Ольги Бузовой страдает от опасных последствий коронавируса

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на последствия коронавирусной инфекции.
Женщина, которая заведует стоматологической клиникой в Санкт-Петербурге, перенесла болезнь в легкой форме без осложнений. Однако постковидный синдром у нее проходит тяжело.
«Сейчас мое состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...» — цитирует Ирину Бузову kp.ru.
Врачи считают высокое давление одним из самых распространенных симптомов постковидного синдрома.
«Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма», — комментирует случай Бузовой-старшей врач-терапевт Виктор Лишин.
Реабилитация может занять от одного до трех месяцев.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова получила травму на съемках шоу.