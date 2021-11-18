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Мать Ольги Бузовой страдает от опасных последствий коронавируса

Газета.Ru
1 час назад

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина пожаловалась на последствия коронавирусной инфекции.

Мать Ольги Бузовой страдает от опасных последствий коронавируса
Фото: InstagramInstagram

Женщина, которая заведует стоматологической клиникой в Санкт-Петербурге, перенесла болезнь в легкой форме без осложнений. Однако постковидный синдром у нее проходит тяжело.

«Сейчас мое состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить...» — цитирует Ирину Бузову kp.ru.

Врачи считают высокое давление одним из самых распространенных симптомов постковидного синдрома.

«Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма», — комментирует случай Бузовой-старшей врач-терапевт Виктор Лишин.

Реабилитация может занять от одного до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова получила травму на съемках шоу.

Шоу-бизнес,Ирина Бузова,Комсомольская правда,
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