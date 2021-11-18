Мать Ольги Бузовой страдает от опасных последствий коронавируса

«Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно. В любом случае нужно обязательно пройти комплекс мер, в том числе увеличение двигательной активности, прием витаминизированных комплексов и общее укрепление организма», — комментирует случай Бузовой-старшей врач-терапевт Виктор Лишин.