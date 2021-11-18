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Наташа Королёва без приглашения вышла на сцену во время концерта Игоря Николаева

Суть событий
43 минуты назад

Певица Наташа Королёва стала изюминкой юбилейного концерта своего бывшего мужа Игоря Николаева. Композитор и певец устроил шоу с опозданием на год, а его экс-супруга взяла и поднялась на сцену, чтобы устроить сюрприз.

Наташа Королева без приглашения вышла на сцену на концерте Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концерт в Crocus City Hall должен был состояться еще год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато юбилейное шоу ознаменовалось интересной сценой. Королёва присутствовала в зале и, по словам очевидцев, заинтересованно следила за выступлением, подпевала. В один момент артистка поднялась на сцену и вручила бывшему мужу символический подарок – букет желтых цветов.

«Люди очень ждут песню «Желтые тюльпаны». Так что давай ее исполним», — предложила она и получила согласие.

К слову, отношения Королёвой и Николаева сложно назвать безоблачными. Если Наташа часто вспоминает прошлый брак и шутит по этому поводу, то ее экс-супруг нередко отпускает саркастичные комментарии. Например, он заявил, что создал для певицы «Маленькую страну», в которой она живет и процветает по сей день. Несколько лет назад так совпало, что организаторы одного из концертов посадили по соседству Николаева и его жену Юлию Проскурякову рядом с Королёвой. В итоге пара просто ушла.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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