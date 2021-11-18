Шукшина «обнаружила» вакцину от COVID в овощах

Актриса Мария Шукшина заявила, что в магазинах США появились овощи с вакциной от коронавируса. Это далеко не первое антиваксерское заявление телеведущей, сообщает URA.RU.

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Шукшина убеждена, что по всему миру продолжаются "масштабные эксперименты над людьми", которые необходимо как можно скорее прекратить.

За время пандемии артистка успела прославиться своей критикой обязательной вакцинации от COVID-19 и вводящихся в России ограничений для непривитых граждан.

Ранее Шукшина сообщила, что может исчезнуть из всех соцсетей из-за блокировки ее страниц. Она предупредила подписчиков в Instagram, что в ближайшее время ее публикации будут появляться «все реже и реже». Актриса также пожаловалась на угрозы «снести» ее канал на YouTube.

«Инстаграм давно уже скрывает мой аккаунт в теневом бане, а фб бесконечно удаляет мои посты и за это периодически меня блокирует. Молчу уже про ютуб, где у меня удалили 14 видео <...> и постоянно угрожает снести канал», - написала артистка в своем Instagram-аккаунте.