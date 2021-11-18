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Шукшина «обнаружила» вакцину от COVID в овощах

Елена Прошина
1 час назад

Актриса Мария Шукшина заявила, что в магазинах США появились овощи с вакциной от коронавируса. Это далеко не первое антиваксерское заявление телеведущей, сообщает URA.RU.

Шукшина «обнаружила» вакцину от COVID в овощах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шукшина убеждена, что по всему миру продолжаются "масштабные эксперименты над людьми", которые необходимо как можно скорее прекратить.

За время пандемии артистка успела прославиться своей критикой обязательной вакцинации от COVID-19 и вводящихся в России ограничений для непривитых граждан.

QR-коды о вакцинации породили новый вид бизнеса

Ранее Шукшина сообщила, что может исчезнуть из всех соцсетей из-за блокировки ее страниц. Она предупредила подписчиков в Instagram, что в ближайшее время ее публикации будут появляться «все реже и реже». Актриса также пожаловалась на угрозы «снести» ее канал на YouTube.

«Инстаграм давно уже скрывает мой аккаунт в теневом бане, а фб бесконечно удаляет мои посты и за это периодически меня блокирует. Молчу уже про ютуб, где у меня удалили 14 видео <...> и постоянно угрожает снести канал», - написала артистка в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, она призвала подписчиков переходить в ее Telegram-канал, где она еще может беспрепятственно делиться своей позицией.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,РИА Ura.ru,
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