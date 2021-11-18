«Ненавидит всех»: Руссо призвал Пригожина покаяться

Причиной стало интервью артиста в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где он сделал намек, что Пригожин может быть причастен к его похищению в 2006 году. Продюсер пригрозил ему судом. В ответ Руссо заявил, что сейчас ему стыдно за то, что когда то он стоял рядом с этим человеком.