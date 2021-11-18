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«Ненавидит всех»: Руссо призвал Пригожина покаяться

Елена Прошина
46 минут назад

Певец Авраам Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, призвав его «покаяться». Артист уверяет, что продюсер «потерял разум», сообщает «Собеседник».

«Ненавидит всех»: Руссо призвал Пригожина покаяться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной стало интервью артиста в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где он сделал намек, что Пригожин может быть причастен к его похищению в 2006 году. Продюсер пригрозил ему судом. В ответ Руссо заявил, что сейчас ему стыдно за то, что когда то он стоял рядом с этим человеком.

«Ему не хватает мира и добра внутри, он ненавидит всех и, к сожалению, подтягивает в свои игры свою жену. Они говорят, что якобы одели меня в своё время, чуть ли не сделали человеком. Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов», — заявил певец.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин объяснил претензии Пригожина к артисту. По словам юриста, продюсер собирается потребовать солидной денежной компенсации как от Руссо, так и от телеканала НТВ. При этом деньги Пригожин собирается требовать даже в том случае, если певец публично извинится.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,Иосиф Пригожин,Сергей Жорин,Лера Кудрявцева,ИД "Собеседник",НТВ,
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