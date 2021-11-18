Кехман: Бузова сама должна была платить деньги МХАТу

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман прокомментировал скандал с певицей Ольгой Бузовой. Исполнительница требует выплатить ей причитающийся гонорар, пишет издание «Фонтанка». По словам Кехмана, он решил убрать из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, потому что постановка не пользовалась успехом у публики. Между тем певица показала документы, свидетельствующие о хороших продажах билетов. «Ольга может говорить все что угодно, но у нас есть соответствующие бумаги. Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену», – указал генеральный директор МХАТ им. Горького.