Кехман: Бузова сама должна была платить деньги МХАТу

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман прокомментировал скандал с певицей Ольгой Бузовой. Исполнительница требует выплатить ей причитающийся гонорар, пишет издание «Фонтанка». По словам Кехмана, он решил убрать из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, потому что постановка не пользовалась успехом у публики. Между тем певица показала документы, свидетельствующие о хороших продажах билетов. «Ольга может говорить все что угодно, но у нас есть соответствующие бумаги. Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену», – указал генеральный директор МХАТ им. Горького.
Ранее Бузова сказала, что театр не заплатил ей за два спектакля, которые должны были пройти в ноябре и декабре. Гонорар должен был составить почти полмиллиона рублей. Кехман на это заявил, что в отсутствие акта о проделанной работе гонорара быть не может.
Напомним, премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Бузова исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, вызвав волну критики отдельных актеров и театральных деятелей. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной исполнительницы, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.