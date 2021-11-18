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«От $50 тысяч»: Дибров назвал размер своей зарплаты

Елена Прошина
35 минут назад

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей зарплаты. По словам знаменитости, ему платят не менее $50 тыс. в месяц, сообщает «Экспресс газета».

Дибров назвал размер своей зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона», — заявил Дибров.

Впервые в телестудии будущий ведущий оказался в шесть лет, а Диброву уже 62 года и он живет в доме на Рублевке стоимостью 724 млн рублей, называя себя графом. Вместе с ведущим в особняке живут молодая жена Полина, трое детей и теща. В доме знаменитости работает целый штат прислуги — они содержат в порядке 20 комнат поместья и следят за бассейном с фонтаном.

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При этом гонорар за ведение программы «Кто хочет стать миллионером?» Дибров не уточнил, назвав его «никаким». Телеведущий привел в пример его коллегу с британской версии передачи Криса Тарранта, зарплате которого в 1,5 млн фунтов стерлингов в месяц он не завидует.
Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
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