Дибров назвал размер своей зарплаты

«Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона», — заявил Дибров.

Впервые в телестудии будущий ведущий оказался в шесть лет, а Диброву уже 62 года и он живет в доме на Рублевке стоимостью 724 млн рублей, называя себя графом. Вместе с ведущим в особняке живут молодая жена Полина, трое детей и теща. В доме знаменитости работает целый штат прислуги — они содержат в порядке 20 комнат поместья и следят за бассейном с фонтаном.