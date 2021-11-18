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«Хочу умереть»: подруга Асмаловской рассказала о последних днях ведущей

Елена Прошина
50 минут назад

Подруга умершей от коронавируса телеведущей Кристины Асмаловской Екатерина рассказала о последних днях артистки. Как она заявила в беседе с «МК», последние дни своей жизни ведущая детской передачи находилась в депрессивном состоянии и сильно болела.

Подруга рассказала о последних днях Асмаловской
Фото: Соцсети Соцсети

«В последнее время она говорила: "Я хочу умереть"», — рассказала женщина.

Екатерина старалась поддержать подругу, однако это не помогало. Телеведущая не понимала, как «идти вперед» и «чем ей заниматься», а в последнее время у нее было мало работы и Кристина часто оставалась дома.

Незадолго до своей смерти Асмаловская оказалась в больнице с инфекцией, но быстро «сбежала» оттуда. По мнению подруги умершей, вероятнее всего, коронавирусом артистка заразилась, пока находилась в медучреждении — именно после этого её госпитализировали во второй раз.

Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

«До сих пор не могу прийти в себя. Плачу все время, это ужасно», — добавила Екатерина.

Напомним, что о смерти ведущей «АБВГДейки» и звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской стало известно 17 ноября. По словам худрука детской передачи Татьяны Черняевой, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Известно, что артистка не успела сделать прививку от COVID-19.

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