Ротару выступит в Москве после слухов о болезни

Певица София Ротару вопреки слухам о болезни выступит в декабре в Москве на юбилейном фестивале «Песня года», пишет «Телепрограмма».

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50-летие телевизионного фестиваля «Песня года» состоится 4 декабря. Ротару приедет на него по личному приглашению продюсера Игоря Крутого. Концерт будет транслироваться в записи 1 и 2 января на канале «Россия 1».

О возможной тяжелой болезни 74-летней Ротару заговорили после ее выступления на частной вечеринке в Берлине. На видео поклонники заметили, что рука певицы, которой она держит микрофон, заметно дрожит. Эксперты на основании этого видео предположили у артистки болезнь Паркинсона, онкологию или другие не менее тяжелые заболевания.