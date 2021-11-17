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Ротару выступит в Москве после слухов о болезни

Елена Прошина
47 минут назад

Певица София Ротару вопреки слухам о болезни выступит в декабре в Москве на юбилейном фестивале «Песня года», пишет «Телепрограмма».

Ротару выступит в Москве после слухов о болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

50-летие телевизионного фестиваля «Песня года» состоится 4 декабря. Ротару приедет на него по личному приглашению продюсера Игоря Крутого. Концерт будет транслироваться в записи 1 и 2 января на канале «Россия 1».

О возможной тяжелой болезни 74-летней Ротару заговорили после ее выступления на частной вечеринке в Берлине. На видео поклонники заметили, что рука певицы, которой она держит микрофон, заметно дрожит. Эксперты на основании этого видео предположили у артистки болезнь Паркинсона, онкологию или другие не менее тяжелые заболевания.

Сестра певицы Аурика Ротару сразу после этого сообщила, что у Софии все хорошо, она здорова, а сообщения о ее болезни – просто сплетни.

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