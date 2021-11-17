«Скучноваты»: Пресняков-старший нелестно высказался об огоньках

Композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший в беседе NEWS.ru нелестно высказался о новогодних телепрограммах с участием звезд. По его мнению, «Голубые огоньки» скучноваты.

«Бывает довольно скучновато, что ли. И много привычного для зрителя. Нужно приглашать побольше новых артистов, ведь появляется множество талантов в разных передачах. Например, в шоу «Голос». Они очень хорошо поют, есть замечательные песни», — приводятся в материале слова Преснякова-старшего.

Артист подчеркнул, что новогодние телеконцерты по типу «Голубых огоньков» смотрит в основном старшее поколении, а молодежь интересует уже совсем другое. В связи с этим, по мнению, Преснякова-старшего, менять что-то нужно, но и про интересы и предпочтения возрастной телеаудитории забывать не стоит.