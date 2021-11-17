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«Скучноваты»: Пресняков-старший нелестно высказался об огоньках

Елена Прошина
1 час назад

Композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший в беседе NEWS.ru нелестно высказался о новогодних телепрограммах с участием звезд. По его мнению, «Голубые огоньки» скучноваты.

«Скучноваты»: Пресняков-старший нелестно высказался об огоньках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывает довольно скучновато, что ли. И много привычного для зрителя. Нужно приглашать побольше новых артистов, ведь появляется множество талантов в разных передачах. Например, в шоу «Голос». Они очень хорошо поют, есть замечательные песни», — приводятся в материале слова Преснякова-старшего.

Артист подчеркнул, что новогодние телеконцерты по типу «Голубых огоньков» смотрит в основном старшее поколении, а молодежь интересует уже совсем другое. В связи с этим, по мнению, Преснякова-старшего, менять что-то нужно, но и про интересы и предпочтения возрастной телеаудитории забывать не стоит.

«Все-таки "Голубые огоньки" смотрят в основном люди немолодого возраста. Нужно считаться с теми, кто привык к этому. Не смотреть же нам под Новый год мат. Молодые тусуются в это время где-нибудь на улице», — добавил артист.

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