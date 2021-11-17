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Стало известно о новом бизнесе жены Моргенштерна

Lenta.ru
1 час назад

Жена российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина открыла собственный салон красоты. О новом бизнесе знаменитости стало известно из поста в ее Instagram-аккаунте.

Стало известно о новом бизнесе жены Моргенштерна
Фото: @morgen_shtern@morgen_shtern

21-летняя предпринимательница рассказала, что салон Dilara Nails & Beauty, расположенный в Москве на Смоленской улице, дом 10, начнет работать с 18 ноября.

«Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой — так, чтобы люди приходили в салон не из-за меня, а ради хороших мастеров, удобного расположения и адекватных цен», — пояснила она.

По словам предпринимательницы, она нервничает из-за того, что впервые основала настолько крупный проект. Кроме того, супруга Моргенштерна призналась, что собственный салон был ее давней мечтой, которую ей в конечном счете удалось осуществить.

Подписчики знаменитости поздравили ее в комментариях под публикацией. «Удачи!», «Поздравляю! Ты этого заслуживаешь!», «Молодцы! Успехов, ребята!», «Обязательно запишусь!», «Ты просто умница! Я тобой горжусь!» — писали они.

Журналисты издания StarHit также сообщили, что звезда наняла свою мать на работу в салон в качестве мастера маникюра.

В октябре Дилара Зинатуллина приняла участие в модном показе коллекции «Сон в летнюю ночь» бренда Bicholla и подверглась критике в сети. Известно, что шоу прошло в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На кадрах видно, что девушка медленно передвигается по подиуму. Пользователи TikTok принялись обсуждать ролик и раскритиковали неумелую, по их мнению, походку манекенщицы.

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