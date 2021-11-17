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Кехман решил судьбу спектакля с участием Ольги Бузовой

Вероника Полынина
25 минут назад

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман убрал из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в интервью Forbes.

Кехман решил судьбу спектакля с участием Ольги Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», - заявил Кехман.

Ранее сообщалось, что показы «Чудесного грузина» перенесены на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов на фоне пандемии.

При этом Ольга Бузова говорила, что заявление о плохих продажах – ложь, а спектакль отменили, потому что Кехмана не устаивает ее кандидатура.

О назначении Кехмана генеральным директором МХАТ стало известно в конце октября. До этого он занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Также он остается худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Владимир Кехман,Forbes,
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