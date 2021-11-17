Кехман решил судьбу спектакля с участием Ольги Бузовой

«Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», - заявил Кехман.