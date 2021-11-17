Дочь Пескова извинилась за шикарное фото в Instagram

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ответила на критику в Instagram фотографии, сделанной по дороге на бал, который организовал модный журнал Tatler.
Девушка опубликовала снимок с моделью Алесей Кафельниковой, на котором они в вечерних платьях позируют в салоне автомобиля представительского класса.
Мнение пользователей соцсети разделилось: кто-то восхитился красотой и женственностью девушек, кто-то возмутился выставленной на показ роскошью.
«Простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье, которое мне подарил дизайнер на мероприятие, куда меня пригласили. А если серьезно, то папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать», — ответила Пескова критиканам.
Ранее Елизавета поделилась редкими семейными фото с братьями и сестрой.