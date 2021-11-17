В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Дочь Пескова извинилась за шикарное фото в Instagram

Газета.Ru
32 минуты назад

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ответила на критику в Instagram фотографии, сделанной по дороге на бал, который организовал модный журнал Tatler.

Дочь Пескова извинилась за шикарное фото в Instagram
Фото: InstagramInstagram

Девушка опубликовала снимок с моделью Алесей Кафельниковой, на котором они в вечерних платьях позируют в салоне автомобиля представительского класса.

Мнение пользователей соцсети разделилось: кто-то восхитился красотой и женственностью девушек, кто-то возмутился выставленной на показ роскошью.

«Простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье, которое мне подарил дизайнер на мероприятие, куда меня пригласили. А если серьезно, то папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать», — ответила Пескова критиканам.

Ранее Елизавета поделилась редкими семейными фото с братьями и сестрой.

Шоу-бизнес,Алеся Кафельникова,Дмитрий Песков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители