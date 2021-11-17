Дочь Пескова извинилась за шикарное фото в Instagram

«Простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье, которое мне подарил дизайнер на мероприятие, куда меня пригласили. А если серьезно, то папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать», — ответила Пескова критиканам.