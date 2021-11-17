Пасынок Джигарханяна рассказал о наследстве актера

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан в эфире Первого канала опроверг слухи об огромном наследстве знаменитости, рассказав, что вырученных средств не хватило покрыть расходы на похороны и памятник артисту.

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По словам мужчины, он узнал о наследстве через полгода после смерти знаменитого отчима. Степан обратился к нотариусу и выяснил, что артист владел пятью банковскими счетами. На одном из них хранились две тысячи рублей, еще на одном — несколько пенсий, на других не было ни копейки. Кроме того, от артиста осталась однокомнатная квартира за МКАД.

— Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку… Все эти процедуры оказались по стоимости больше, чем само наследство, — пояснил наследник.

Он убежден, что к этому имеет отношение последняя жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская.

— Я не случайно сказал про четыре обнуленных счета. Армен Борисович слил Виталину в самый выгодный для нее момент. После этого его здоровье стало резко ухудшаться, все эти 18 госпитализаций, частные клиники, доктора, памятники и похороны… она бы пошла по миру! И сейчас бы плакалась, — рассказал Степан во время передачи «Пусть говорят».

Сам мужчина владеет прибыльным бизнесом, поэтому такие серьезные траты не отразились на его материальном положении. Кроме того, он заботится о своей матери Татьяне Власовой и других членах семьи. Однако наследник задается вопросом, куда пропали деньги со счетов его приемного отца.

Татьяна Власова рассказала, что Виталина вынудила мужа продать половину квартиры в центре столицы. Ее выкупил ресторатор Растегин. Он разрешил актеру проживать в квартире до его смерти. Также может поступить и Власова, однако она намерена по суду вернуть себе недвижимость.

Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет.