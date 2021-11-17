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Популярная ведущая смутила Корчевникова интимным вопросом

Lenta.ru
55 минут назад

Журналистка Елена Ханга поделилась воспоминаниями о работе над популярным ток-шоу о сексе «Про это», которое она вела с 1997 по 2000 год. В эфире программы «Судьба человека», запись которой доступна на YouTube, телеведущая задала своему коллеге Борису Корчевникову интимный вопрос, который смутил его.

Ханга смутила Корчевникова интимным вопросом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая сравнила работу над программой «Про это» с каникулами. По ее словам, на съемочной площадке была веселая и непринужденная обстановка.

«Я жила в Нью-Йорке и прилетала в Москву на три дня. Мы записывали ["Про это"] в пятницу и субботу, а в понедельник я уезжала. Сказать, что я там сильно перерабатывала, было бы преувеличением», — поделилась она.

При этом Ханга отметила, что в ее работе были и сложности. Как объяснила телеведущая, ей было тяжело открыто говорить о сексе в эфире. Она рассказала, что в Советском союзе вслух не произносилось очень многое из того, что на передаче требовалось называть своими именами.

После этого журналистка поинтересовалась у Корчевникова, какие синонимы слова «секс» можно называть в прямом эфире. Ведущий «Судьбы человека» смутился и растерялся.

«У меня только одно слово — "любовь". <...> Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове уже покраснел», — признался он.

Ранее Ханга раскритиковала современное российское телевидение и сравнила сегодняшние программы с тем, что показывали раньше. По мнению журналистки, раньше на экране «не было подстав»: героями шоу были реальные люди со своими историями, а не актеры.

Шоу-бизнес,Борис Корчевников,
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