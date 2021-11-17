PR-агент Бузовой рассказал о ее неизлечимых травмах

«Эта и другие травмы появились у Оли после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый» период. К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать. Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала. Бог им судья!» — подчеркнул Богославский, который работает с артисткой уже много лет.