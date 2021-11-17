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PR-агент Бузовой рассказал о ее неизлечимых травмах

Елена Прошина
1 час назад

PR-агент Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что певица и телеведущая страдает от травмы руки, которую получила на одном из проектов. В настоящее время она проходит процедуры, чтобы избавиться от боли, сообщает StarHit.

PR-агент Бузовой рассказал о ее неизлечимых травмах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это сложная для нас история. У Оли действительно серьезная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ (магнитно-резонансную томографию, — Прим. ред.), чтобы снова понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано», — заявил агент 35-летней звезды.

Кроме того, выяснилось, что у Бузовой есть и другие увечья, которые, по словам Богославского, вряд ли поддадутся лечению.

«Эта и другие травмы появились у Оли после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый» период. К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать. Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала. Бог им судья!» — подчеркнул Богославский, который работает с артисткой уже много лет.

Ранее 29-летняя видеоблогер Карина Кросс призналась, что поддерживала Ольгу Бузову после расставания с Давидом Манукяном.

«Мы виделись, приезжали друг к другу. <…> Что было? Не могу рассказать», — поделилась Кросс.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Антон Богославский,StarHit,
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