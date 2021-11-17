Депутат пожаловался на «Голубой огонек» из-за съемок тигренка

В Госдуме готовят обращение в Росприроднадзор после съемок тигренка в «Голубом огоньке». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Депутат возмутился, отметив, что на съемочной площадке нет условий для содержания диких животных.
«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства. Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съёмочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди», - подчеркнул чиновник.
Бурматов также озвучил ряд вопросов насчет того, откуда именно привезли животное на съемку, и были ли соблюдены правила содержания диких животных.
«Откуда он взялся? Что там с ветеринарными документами, прививками? Он законно ввезен и содержится или незаконно? Нет ли угрозы для тех, кто находился на съёмках? Могут быть последствия от одного укуса, кто его знает, какие у животного могут быть заболевания? Откуда его привезли и увезли? У нас сейчас требования к содержанию диких животных – там целый талмуд, которому надо соответствовать. Этого нет, судя по видео, это явное нарушение», - обратил внимание чиновник.
Кроме того, депутат отметил этическую сторону вопроса — кадры с использованием тигренка в качестве реквизита планируют показать на всю страну.
«Безусловно, с учетом того, что год Тигра наступает, такие кадры коробят. Это же не театральный реквизит, это не домашнее животное. Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигренка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие», - резюмировал Бурматов.
Видео, на котором Николай Басков во время съемок новогодней телепередачи «Голубой огонек» держит тигренка опубликовал ведущий Андрей Малахов в Instagram. На кадрах певец тискает дикое животное, громко поет ему в морду, а также артисты смеются, когда тигренок испражняется на сцене.
Напомним, согласно китайскому календарю символ 2022 года — голубой водяной тигр.