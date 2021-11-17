Депутат пожаловался на «Голубой огонек» из-за съемок тигренка

«Откуда он взялся? Что там с ветеринарными документами, прививками? Он законно ввезен и содержится или незаконно? Нет ли угрозы для тех, кто находился на съёмках? Могут быть последствия от одного укуса, кто его знает, какие у животного могут быть заболевания? Откуда его привезли и увезли? У нас сейчас требования к содержанию диких животных – там целый талмуд, которому надо соответствовать. Этого нет, судя по видео, это явное нарушение», - обратил внимание чиновник.