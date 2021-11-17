«Это унижает меня»: Бритни Спирс призвала наказать ее мать

«Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, — за это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать», — заявила исполнительница.