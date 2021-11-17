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Бритни Спирс потребовала отправить ее мать в тюрьму

Lenta.ruиещё 4
13 часов назад

Американская поп-певица Бритни Спирс призвала наказать ответственных за ее опекунство родственников и потребовала отправить ее мать Линн Спирс в тюрьму. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

«Это унижает меня»: Бритни Спирс призвала наказать ее мать
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Честно говоря, я до сих пор каждый день просыпаюсь и удивляюсь тому, как моя семья и опекуны смогли сделать это со мной. Это деморализует и унижает меня. Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, — за это они должны быть в тюрьме. Да, включая мою набожную мать», — заявила исполнительница.

Ранее артистка назвала свою мать виновной в условиях ее жизни под опекой отца. Певица считает, что Джейми Спирс «недостаточно умен», чтобы самостоятельно придумать такой план.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. В течение этого времени денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

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