Вдова Караченцова попала в скандал на ТВ

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1» поскандалила с любовником покойной актрисы Ирины Цывиной Денисом Сердюковым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она считает, что Сердюков мог косвенно стать причиной смерти Цывиной, скончавшейся в 2019 году от кардиомиопатии.

«Мне очень горько. Вы никакого отношения к любви не имеете, если через год нашли новую любовницу. Ира была актриса, личность!» — цитирует 72-летнюю Поргину kp.ru.

Сердюков, в свою очередь, переадресовал обвинения самой Поргиной.

«Это я не умею любить?! Да вы сами мужа угробили! Вы для меня тоже никто», — заявил он.

Известно, что Сердюков женился через год после смерти Цывиной — на Юлиане Голдман. Недавно пара пережила выкидыш.

Людмила Поргина — заслуженная артистка России. До завершения в 2010 году актерской карьеры играла в театре «Ленком». Не снимается в кино с 2006 года. От актерской карьеры Людмила Поргина отказалась, чтобы в течение 13 лет ухаживать за больным мужем, который сперва восстанавливался после автокатастрофы, а после боролся с онкологическим заболеванием.