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Акиньшина призналась, что уже три года не живет в Швейцарии

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад

Актриса Оксана Акиньшина в Instagram призналась, что три года назад вернулась из Швейцарии в Россию.

Акиньшина вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она сообщила, что сейчас живет в российской столице.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — написала актриса.

В 2017 году стало известно, что Акиньшина переехала в Швейцарию, поскольку ее сын учится в элитной частной школе. Акиньшина отправилась за границу с мужем Арчилом Геловани и детьми.

В 2018 году Акиньшина рассказала фанатам о намерении развестись, после помирилась с мужем.

В течение последнего года Оксане Акиньшиной приписывают роман с Данилой Козловским. Артисты эту информацию не подтверждали. В октябре 2021 года пара пришла вместе на свадьбу Романа Прыгунова — режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2». В этих картинах Данила Козловский сыграл главную роль.

Шоу-бизнес,Арчил Геловани,Роман Прыгунов,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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