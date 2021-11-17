Акиньшина вернулась в Россию

Актриса Оксана Акиньшина в Instagram призналась, что три года назад вернулась из Швейцарии в Россию.
Она сообщила, что сейчас живет в российской столице.
«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — написала актриса.
В 2017 году стало известно, что Акиньшина переехала в Швейцарию, поскольку ее сын учится в элитной частной школе. Акиньшина отправилась за границу с мужем Арчилом Геловани и детьми.
В 2018 году Акиньшина рассказала фанатам о намерении развестись, после помирилась с мужем.
В течение последнего года Оксане Акиньшиной приписывают роман с Данилой Козловским. Артисты эту информацию не подтверждали. В октябре 2021 года пара пришла вместе на свадьбу Романа Прыгунова — режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2». В этих картинах Данила Козловский сыграл главную роль.