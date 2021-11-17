Акиньшина вернулась в Россию

Актриса Оксана Акиньшина в Instagram призналась, что три года назад вернулась из Швейцарии в Россию.

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Она сообщила, что сейчас живет в российской столице.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — написала актриса.

В 2017 году стало известно, что Акиньшина переехала в Швейцарию, поскольку ее сын учится в элитной частной школе. Акиньшина отправилась за границу с мужем Арчилом Геловани и детьми.

В 2018 году Акиньшина рассказала фанатам о намерении развестись, после помирилась с мужем.