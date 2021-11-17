Дочь Табакова отказалась получать актерскую профессию

Младшая наследница актера Олега Табакова, 15-летняя Маша, в беседе с kp.ru рассказала, что не станет выбирать для себя актерскую профессию.
Журналисты поговорили с девушкой на балу дебютанток издания Tatler, где ее сопровождали мать, актриса Марина Зудина, и брат, актер Павел Табаков.
«Главное для меня сейчас – окончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фэшн-сфере. Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий», — пояснила она, добавив, что не хочет именно учиться актерской профессии.
«У меня есть страх не оправдать ожидания. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Марина Зудина открыла памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище. Художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в Москве. Помимо Павла и Марии, у Табакова остались взрослые сын и дочь от первого брака — ресторатор Антон Табаков и актриса Александра Табакова.