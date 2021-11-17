41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса в Москве. Об этом сообщает 360tv.ru. Девушка была трехкратной чемпионкой России по спортивным бальным танцам. В 2012 году Асмаловская участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с актером Маратом Башаровым.
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей», - написала у себя на странице в Facebook ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
Известно, что Асмаловская не вакцинировалась от коронавируса.