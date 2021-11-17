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Участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от Covid

Александр Котлеткин
28 минут назад

41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса в Москве. Об этом сообщает 360tv.ru. Девушка была трехкратной чемпионкой России по спортивным бальным танцам. В 2012 году Асмаловская участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с актером Маратом Башаровым.

41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса в Москве.
1/9 41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса в Москве.
Фото: Соцсети
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Девушка была трехкратной чемпионкой России по спортивным бальным танцам.
2/9 Девушка была трехкратной чемпионкой России по спортивным бальным танцам.
Фото: Соцсети
В 2012 году Асмаловская участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с актером Маратом Башаровым.
3/9 В 2012 году Асмаловская участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с актером Маратом Башаровым.
Фото: Соцсети
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей», - написала у себя на странице в Facebook ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
4/9 «Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей», - написала у себя на странице в Facebook ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
Фото: Соцсети
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Известно, что Асмаловская не вакцинировалась от коронавируса.
5/9 Известно, что Асмаловская не вакцинировалась от коронавируса.
Фото: Соцсети
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«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей», - написала у себя на странице в Facebook ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Известно, что Асмаловская не вакцинировалась от коронавируса.

Шоу-бизнес,Фото,Татьяна Черняева,
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