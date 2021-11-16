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Артистка из «Танцев со звездами» Асмаловская скончалась от COVID

Елена Прошина
1 час назад

Артистка Кристина Асмаловская, участвующая в шоу «Танцы со звездами», скончалась на 42-м году жизни от коронавируса. О ее смерти сообщила в своем Facebook-аккаунте ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева. Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.

Артистка из «Танцев со звездами» Асмаловская скончалась от COVID
Фото: FacebookFacebook

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Youtube надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!» — написала Черняева.

Ведущая отметила, что Асмаловская не была привита от COVID-19.

Пользователи соцсети в комментариях под постом Черняевой выразили свои соболезнования родственникам артистки.

Шоу-бизнес,Татьяна Черняева,
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