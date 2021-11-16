Артистка из «Танцев со звездами» Асмаловская скончалась от COVID

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Youtube надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!» — написала Черняева.