Артистка из «Танцев со звездами» Асмаловская скончалась от COVID

Артистка Кристина Асмаловская, участвующая в шоу «Танцы со звездами», скончалась на 42-м году жизни от коронавируса. О ее смерти сообщила в своем Facebook-аккаунте ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева. Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Youtube надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!» — написала Черняева.
Ведущая отметила, что Асмаловская не была привита от COVID-19.
Пользователи соцсети в комментариях под постом Черняевой выразили свои соболезнования родственникам артистки.