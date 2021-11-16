Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

«После предыдущей сторис каждое второе сообщение в директ начинается с вопроса: Вагаша без памперса? Да! Сын осознано (я в этом уверена) отказался от памперса с 1.7 просто в один день не разрешив его надеть на себя. С того же дня он просится на горшок. С горшком было так же. В 1.2 он просто сам сел на него» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась женщина.