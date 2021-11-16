Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

32-летняя Татьяна Брухунова, супруга 76-летнего юмориста Евгения Петросяна, показала трогательный ролик с сыном Ваганом. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей личной странице в Instagram.
Брухунова запечатлела момент, когда наследник катался на деревянной лошадке. Подписчики жены Евгения заметили, что на мальчике нет подгузника, и задали Татьяне вопросы по этому поводу.
«После предыдущей сторис каждое второе сообщение в директ начинается с вопроса: Вагаша без памперса? Да! Сын осознано (я в этом уверена) отказался от памперса с 1.7 просто в один день не разрешив его надеть на себя. С того же дня он просится на горшок. С горшком было так же. В 1.2 он просто сам сел на него» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась женщина.
Также супруга Петросяна отметила, что надевает подгузник сыну только на улицу и на ночь. «Авария протечки случалась пару раз», — заявила Брухунова.
Напомним, Евгений Петросян был женат четыре раза. Пятой супругой юмориста стала Татьяна Брухунова. Знаменитости расписались в 2019 году. В марте прошлого года женщина родила сына Вагана.