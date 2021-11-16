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Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

WomanHit.ru
22 минуты назад

32-летняя Татьяна Брухунова, супруга 76-летнего юмориста Евгения Петросяна, показала трогательный ролик с сыном Ваганом. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей личной странице в Instagram.

Брухунова показала подросшего сына от Петросяна
Фото: InstagramInstagram

Брухунова запечатлела момент, когда наследник катался на деревянной лошадке. Подписчики жены Евгения заметили, что на мальчике нет подгузника, и задали Татьяне вопросы по этому поводу.

«После предыдущей сторис каждое второе сообщение в директ начинается с вопроса: Вагаша без памперса? Да! Сын осознано (я в этом уверена) отказался от памперса с 1.7 просто в один день не разрешив его надеть на себя. С того же дня он просится на горшок. С горшком было так же. В 1.2 он просто сам сел на него» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась женщина.

Также супруга Петросяна отметила, что надевает подгузник сыну только на улицу и на ночь. «Авария протечки случалась пару раз», — заявила Брухунова.

Напомним, Евгений Петросян был женат четыре раза. Пятой супругой юмориста стала Татьяна Брухунова. Знаменитости расписались в 2019 году. В марте прошлого года женщина родила сына Вагана.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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