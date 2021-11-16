Звезда «Наша Russia. Турция» обратилась к детскому омбудсмену за защитой

Звезда скетчкома «Наша Russia. Турция» Юлия Живейнова-Феррара, которая 13 лет воспитывает приемную дочь, обратилась к новому уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой после того, как российский суд постановил вернуть девочку биологической матери, пишет News.ru.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Актриса живет в Италии. У них с мужем-итальянцем есть общий родной сын и приемная дочь Кристина из России, которую пара удочерила 13 лет назад. В тот момент ее биологические родители находились в тюрьме.

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«Выйдя из тюрьмы, биологическая мама Кристины — не сразу, а еще через несколько лет — решила восстановить свои родительские права, намереваясь вернуть себе ребенка. Я искренне не понимаю, что значит «вернуть»? Ребенок ведь не чемодан, она уже привыкла жить в нашей семье», - рассказала актриса.

Состоялось несколько судов. Итальянский решил оставить девочку в семье актрисы. Российский суд в свою очередь восстановил биологическую мать в правах, хотя была проведена психологическая экспертиза, и сама Кристина сказала, что хочет жить с приемными родителями.

«Я отказалась исполнять решение российского суда. С тех пор не могу приехать в Россию, иначе меня могут там задержать до исполнения мною решения суда. Но я не могу его исполнить, так как это, по моему мнению, означает предать Кристину», - считает актриса.

Она добавила, что два месяца назад отец Кристины также подал иск в российский суд, требуя восстановить его родительские права.

Сейчас Кристине 16 лет, 13 из них она живет в семье Живейновой и ее мужа.

«Ни разу за все эти годы ни ее биологические родители, ни бабушка не поинтересовались ею. Недавно Кристина съездила в российское консульство в Италии и написала официальное заявление о том, что не хочет ни видеться, ни общаться, ни тем более возвращаться к биологическим родственникам», - подчеркнула актриса.

Она рассказала, что обращалась к прежнему детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, но в тот момент она не смогла помочь.

«Когда я узнала, что новый омбудсмен по правам детей в России Мария Львова-Белова много лет занимается именно социальной адаптацией и поддержкой детей — выпускников детских домов, подумала, что она сумеет понять нас с Кристиной. Ведь Кристина могла оказаться не в нашей семье, а в сиротском учреждении, и тогда неизвестно, как бы сложилась ее судьба. Так что я намереваюсь отправить подробное описание нашей ситуации новому уполномоченному по правам ребенка и буду очень ждать ее содействия в нашем вопросе», - сказала Живейнова.

Она отметила, что скучает по России, и, несмотря на мужа-иностранца, оставлять родину в ее планы никогда не входило. Она сохраняет российское гражданство, раньше часто приезжала в Москву, снималась в отечественном кино.

Сейчас актриса снимается в итальянских и европейских картинах. Она говорит, что в Европе ценят русскую актерскую школу.

«Я горжусь тем, что отношусь именно к русской актерской школе. Мечтаю сниматься в российском кино, однако для этого надо получить возможность приезжать в Россию, которой я пока лишена. Очень надеюсь, что Мария Львова-Белова обратит внимание на наш вопрос и подскажет нам с Кристиной выход из сложившейся ситуации. Других вариантов, к кому обратиться, у меня больше нет. Мария Львова-Белова - мой последний шанс вернуться в Москву», - заключила Живейнова.