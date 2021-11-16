Телеведущий Норкин рассказал об опасной ситуации с QR-кодами

Телеведущий Андрей Норкин поделился своим опытом вакцинации от коронавируса и оценил систему QR-кодов, которую вводят российские власти. Свое мнение он озвучил в эфире программы "Место встречи".

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Норкин отметил, что пока не понимает, как это все должно работать. Он рассказал, что сделал вторую прививку на прошлой неделе, после чего должен был получить QR-код. Однако, по словам телеведущего, в приложении "Госуслуги" документ так и не появился.

При этом к чиновникам Норкин не стал обращаться, поскольку понимает, что "сейчас там беда".

Кроме того, журналист сказал, что бумажный сертификат, который он получил, пригождается далеко не всегда.

Так, в одном из павильонов ВДНХ его код не сработал. Норкину пришлось обращаться к администратору, который пропустил его внутрь только после тщательного изучения бумажного документа.

Телеведущий опасается, что с такими проблемами столкнутся многие жители страны.

"То есть у меня QR-код как бы есть, но его как бы нет. И меня это, честно говоря, очень волнует. Насколько мы понимаем, сейчас QR-коды будут введены повсеместно. У меня есть беспокойство, как все это будет работать", - пояснил он.