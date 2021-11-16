В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Корнелюк поставил «диагноз» российскому шоу-бизнесу

Елена Прошина
43 минуты назад

Композитор Игорь Корнелюк поставил «диагноз» российскому шоу-бизнесу. В беседе с журналистами РИА ФАН музыкант описал современных артистов вроде рэпера Моргенштерна словами «тотальная деградация», а также отметил негативное влияние современных технологий на музыку.

Корнелюк поставил «диагноз» российскому шоу-бизнесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не буду переходить на личности. Понимаете, какая штука, я музыкант и очень люблю музыку. На мое ощущение слуховое: все, что сейчас происходит в музыке — это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку и уж тем более не эстраду», — заявил Корнелюк.

Он подчеркнул, что в музыке предпочитает Вагнера, Малера, Чайковского, Моцарта и Шостаковича. По словам композитора, «их музыка — это искусство», а шоу-бизнес — «просто бизнес».

Также Корнелюк отметил, что современное общество занимается «тотальным потреблением» и совершенно перестало интересоваться знаниями.

«Знания — это самый большой капитал, который есть у человека. А зачем эти знания сейчас нужны, если открываешь Google и на все вопросы моментально выходит ответ. Вроде бы удобно, да. Но это неправильно, ведь мы глупеем», — подчеркнул композитор.

В свою очередь, современные технологии оказали негативное влияние и на музыку. Отдельно он отметил жанр песни, который терпит «чудовищную деградацию» из-за того, что слушатели отказываются «воспринимать искусство».

«На мой взгляд, песня как жанр умерла. Из-за того, что этим стали заниматься все. И 99% продукции этих песен — это продукция непрофессиональная. У человека нет ни навыков, ни таланта, и это просто такое самовыражение. Происходит тотальная всеобщая дезориентация, и как следствие деградация, ведь этим занимаются все», — заключил Корнелюк.

Шоу-бизнес,Игорь Корнелюк,Google,РИА ФАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители