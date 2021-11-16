Корнелюк поставил «диагноз» российскому шоу-бизнесу

«Я не буду переходить на личности. Понимаете, какая штука, я музыкант и очень люблю музыку. На мое ощущение слуховое: все, что сейчас происходит в музыке — это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку и уж тем более не эстраду», — заявил Корнелюк.