Композитор Игорь Корнелюк поставил «диагноз» российскому шоу-бизнесу. В беседе с журналистами РИА ФАН музыкант описал современных артистов вроде рэпера Моргенштерна словами «тотальная деградация», а также отметил негативное влияние современных технологий на музыку.
«Я не буду переходить на личности. Понимаете, какая штука, я музыкант и очень люблю музыку. На мое ощущение слуховое: все, что сейчас происходит в музыке — это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку и уж тем более не эстраду», — заявил Корнелюк.
Он подчеркнул, что в музыке предпочитает Вагнера, Малера, Чайковского, Моцарта и Шостаковича. По словам композитора, «их музыка — это искусство», а шоу-бизнес — «просто бизнес».
Также Корнелюк отметил, что современное общество занимается «тотальным потреблением» и совершенно перестало интересоваться знаниями.
«Знания — это самый большой капитал, который есть у человека. А зачем эти знания сейчас нужны, если открываешь Google и на все вопросы моментально выходит ответ. Вроде бы удобно, да. Но это неправильно, ведь мы глупеем», — подчеркнул композитор.
В свою очередь, современные технологии оказали негативное влияние и на музыку. Отдельно он отметил жанр песни, который терпит «чудовищную деградацию» из-за того, что слушатели отказываются «воспринимать искусство».
«На мой взгляд, песня как жанр умерла. Из-за того, что этим стали заниматься все. И 99% продукции этих песен — это продукция непрофессиональная. У человека нет ни навыков, ни таланта, и это просто такое самовыражение. Происходит тотальная всеобщая дезориентация, и как следствие деградация, ведь этим занимаются все», — заключил Корнелюк.