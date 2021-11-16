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Из особняка Тимура Родригеза в Подмосковье украли миллионы

Елена Прошина
30 минут назад

Неизвестные обокрали особняк Тимура Родригеза в подмосковном Глухово. Как сообщает Starhit, это уже не первый случай краж из домов в поселке — артист оказался лишь очередной жертвой преступников.

Как рассказал артист, дома в поселке грабят очень организованно, а за последнее время это уже десятая кража из домов в Глухово. Из жилища Родригеза пропали ювелирные украшения, в том числе кольцо, которое Тимур подарил супруге, делая предложение, а также 400 тыс. рублей и $45 тыс. (более 3 млн рублей), уточняют «Известия».

«Человек может выйти в магазин на час, а жилье в это время обнесут. Посреди поселка сейчас незаконно возводят многоэтажку, кругом гастарбайтеры, в заборе проделали огромную дыру, чтобы возить материалы. Сотрудники управляющей компании пожимает плечами — мол, ничего страшного. Камеры на территории они не захотели устанавливать, охрана им подчиняется и ничего не предпринимает», — рассказал актер.

При этом преступники заранее знают, куда идти. Как отметил адвокат артиста Сергей Жорин, воры сразу направились в комнату с ценностями, а записи с камер видеонаблюдения пропали вместе с сервером, который также похитили злоумышленники.

«В общем работают ребята, определенно, давно и слаженно. Но в данном случае они допустили ошибку, ограбив известного человека — случившееся произвело общественный резонанс», — подчеркнул правозащитник.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Жорин,газета "Известия",
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