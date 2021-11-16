Из особняка Тимура Родригеза в Подмосковье украли миллионы

«Человек может выйти в магазин на час, а жилье в это время обнесут. Посреди поселка сейчас незаконно возводят многоэтажку, кругом гастарбайтеры, в заборе проделали огромную дыру, чтобы возить материалы. Сотрудники управляющей компании пожимает плечами — мол, ничего страшного. Камеры на территории они не захотели устанавливать, охрана им подчиняется и ничего не предпринимает», — рассказал актер.