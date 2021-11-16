Ургант назвал причину поражения сборной России

Матч закончился хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте следующего года. Фёдор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололёде, и там он не попал в свои ворота, — сказал Ургант.