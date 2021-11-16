Свадьба дочери Заворотнюк оказалась под угрозой срыва

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна хочет отменить свадьбу из-за болезни своей матери. Подписчикам в своем Instagram она призналась, что получила предложение руки и сердца еще до постановки диагноза актрисе.
«В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно», — заявила Анна.
Известно, что со своим возлюбленным Заворотнюк-младшая познакомилась во время учебы в США — пара встречается уже шесть лет. О том, что молодой человек сделал Анне предложение, девушка рассказала в начале ноября, однако даты бракосочетания все еще нет.
Напомним, что об обнаружении рака мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно в 2018 году, после рождения второй дочери. Врачи считают, что спровоцировать развитие онкологического заболевания могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.