"Стала как Леша Панин": Стас Садальский снова решил "ущипнуть" бывшую подругу Татьяну Васильеву

Актер Станислав Садальский снова высказался о своей коллеге и бывшей приятельнице Татьяне Васильевой. На сей раз он отозвался на позицию артистке относительно людей, которые не хотят делать вакцину от коронавирусной инфекции. В своем «Инстаграме» Станислав Юрьевич показал фрагмент выпуска телешоу «Жить здорово» с участием Татьяны Григорьевны. Васильева на обнародованной записи резко критиковала антипрививочников, которые подвергают опасности и свою жизнь, и благополучие окружающих. «А может любимая актриса права?!". Правда, Садальский также заявил: «Стала как Леша Панин». Васильева призналась, что ее многолетняя дружба с Садальским завершилась после его выпадов в адрес ее детей. Колкости в свою сторону она стерпеть может, а вот то, что касается ее близких людей, - другое дело. Станислав Юрьевич после этого как будто нарочно принялся рассуждать, каким образом сын и дочь актрисы смогут прославиться после смерти своей мамы.