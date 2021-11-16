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Лера Кудрявцева показала шикарный новогодний особняк

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

«До Нового года конечно далеко, но как же мне захотелось новогоднего настроения», – пишет Кудрявцева. Она украсила загородный дом гирляндами и неоновыми подсветками. Ведущая решила, что ноябрь – самое время поднимать новогодний дух. Превратить дом в декорацию фильма «Один дома» может каждый. светодиодная бахрома стоит 1500 рублей за погонный метр, неон от 1200 рублей. Заказать можно даже украшение елки. Нарядить традиционное дерево игрушками и гирляндой стоит от 5 000 руб. Но и лето Кудрявцева забывать не хочет. «ФедералПресс» писал, что ведущая арендовала апартаменты в Майами. Фото:Anatoly Lomokhov / Global Look Press / globallookpress.com

Лера Кудрявцева показала шикарный новогодний особняк
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,ФедералПресс,
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