Певица Адель помогла фанату сделать предложение его девушке. Видео

Британская певица Адель помогла своему фанату сделать предложение руки и сердца его девушке на концерте. Молодой человек вывел в зал свою возлюбленную с повязкой на глазах. Он привстал на одно колено и попросил стать его женой.После того, как девушка приняла предложение, на сцену вышла сама певица и исполнила свой хит Make You Feel My Love.
Поп-исполнительница не в первый раз помогает своим поклонникам устроить свою личную жизнь. В 2016 году на ее концерте девушка сделала предложение своему парню.