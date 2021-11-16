Певица Адель помогла фанату сделать предложение его девушке. Видео

Британская певица Адель помогла своему фанату сделать предложение руки и сердца его девушке на концерте. Молодой человек вывел в зал свою возлюбленную с повязкой на глазах. Он привстал на одно колено и попросил стать его женой.После того, как девушка приняла предложение, на сцену вышла сама певица и исполнила свой хит Make You Feel My Love.