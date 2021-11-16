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Певица Адель помогла фанату сделать предложение его девушке. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Британская певица Адель помогла своему фанату сделать предложение руки и сердца его девушке на концерте. Молодой человек вывел в зал свою возлюбленную с повязкой на глазах. Он привстал на одно колено и попросил стать его женой.После того, как девушка приняла предложение, на сцену вышла сама певица и исполнила свой хит Make You Feel My Love.

Поп-исполнительница не в первый раз помогает своим поклонникам устроить свою личную жизнь. В 2016 году на ее концерте девушка сделала предложение своему парню.

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