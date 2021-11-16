Дибров похвастался своей зарплатой на ТВ

14 ноября Дмитрию Диброву стукнуло 62. Дима, так до сих пор называют его и зрители, и коллеги, и домашние, живет в роскошном особняке на Рублевке в окружении молодой жены Полины, троих сыновей, тещи и собак. Поздравляя телезвезду с этой датой, наш спецкор Элеонора Флерова решила все же обратиться к нему по имени-отчеству:

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- Дмитрий Александрович, говорят, что вы на телевидении едва ли не с пеленок…

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- Не с пеленок, а с шести лет, когда мой папа, ведущий передачи «Говорите по-русски», привел меня на Ростовскую телестудию. Когда я увидел этих монстров, чудищ, которые наезжали на отца и вертели своими объективами, понял, что хочу здесь работать. Да, в шесть лет я точно знал, что хочу быть телеведущим. Если говорил об этом вслух, мне советовали провериться у психиатра: какой телеведущий в 1965 году? Однако Господу было угодно, чтобы меня в составе студенческой делегации пригласили в смешную передачу «Веселые ребята», и я перешагнул порог телецентра «Останкино». Навстречу шел сам Высоцкий… А в 1987-м «большевики» спустили 60 ставок на молодежное телевидение под руководством Эдуарда Сагалаева, и он бросил клич по всем редакциям: «А есть ли молодые журналисты, которые хотели бы поступить на клоунскую работу - развлекать по выходным». Я тогда работал заместителем в молодежной редакции, и немного оставалось до того, когда я уехал бы шпионить в англоязычную страну. Вот и бросил столь блистательную карьеру ради того, чтобы быть клоуном.

«80 процентов зрителей - идиоты!»

- Насколько сильно изменилось телевидение c тех пор?

- Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80 процентов зрителей - идиоты, тогда как 20 - дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры - мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах». А у меня в голове была этакая «тарковщина».

- Что это значит?

- Неприятие борделя, в который превращалась наша жизнь и вместе с ней телевидение. Помните, как на некоторых каналах девушки читали новости в голом виде? Было сакральное посягательство на священную фигуру диктора. Однозначно, что тогда на экраны вывались огромная масса пошлости.

- Но, простите, в «Кто хочет стать миллионером?» вы и сейчас играете на деньги. Это не пошло?

- Если посмотрите аналогичные программы на американском или французском ТВ, поймете, что наша - не просто викторина. А больше чем викторина. Много лет она идет при высоких рейтингах, в прайм-тайм. Считаю, что нам (над программой работает еще 60 человек) удалось создать так называемый «телевизионный бутик». У нас видно, как ловко работает азарт, но при этом успеваешь получить уникальную информацию об игроке, который сидит за столом. Игрок невольно выдает о себе всю подноготную. Для этого ведущему надо создать такой бульон, в котором он полностью растворится и проявится. Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунирование. 90 минут проходит как одна минута. Секрет передачи - гармоничное сочетание ума и денег. Считаю, что наша передача - для интеллигентных людей.

«Дерьмо этот Данила Багров!»

- А к таким ярким личностям 90-х, как Сергей Доренко, вы как относились?

- Сережа - самовлюбленный тип, у которого было единственное желание - подзаработать. Сережа - это большевистское отродье, которое полностью саморазоблачилось в интервью Юрию Дудю. Послушайте, Сережу ненавидели все, и я в том числе. За 100 тысяч долларов он такими способами уничтожал Лужкова, что опозорил весь журналистский цех. Сережу волновали только бабки. Сережина харя - иллюстрация слов Рериха: «Идущий за малой добычей с малой добычей и пребудет». Тот миллион баксов, за который он себя продал, и есть ему цена. Как вы думаете - сколько стоит мой особняк? Раз в десять больше, чем миллион, за который Сережа продал свою душу… Но я поеду в любой город страны, и везде со мной будут здороваться люди. А Сережа после своей сделки перестал быть рукопожатным. По-человечески жалко, что убился он на мотоцикле… Но посмотрите его выступления - как по-хамски он всех оценивал…Замечу, что таких, как Серега Доренко, на нашем ТВ немало. Деньги зарабатывают всеми способами.

- Какая зарплата у ведущего популярной программы на федеральном канале?

- Не меньше 50 тысяч долларов в месяц, то есть в рублях примерно три с половиной миллиона.

- Как думаете, почему после Данилы Багрова из фильма «Брат» в России больше так и не появилось настоящего героя в кино и в жизни?