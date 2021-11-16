«Мошенник и жулик»: Пригожин ответил на обвинения Руссо

Иосиф Пригожин в беседе с «АиФ» прокомментировал заявление певца Авраама Руссо о его причастности к покушению на певца в 2006 году. Музыкальный продюсер сообщил, что уже обратился к адвокату и планирует подать в суд на исполнителя и на программу «Секрет на миллион», которой тот давал интервью.

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«Чтобы кого-то "заказывать" или доставлять другие "неприятности", должен быть мотив. Какой у меня может быть мотив? Я работал с Руссо в качестве приглашенного менеджера. Это Тельман Исмаилов пригласил меня и оплачивал мои продюсерские услуги. Я уже обратился к адвокату Сергею Жорину. Мы подаем в суд на программу "Секрет на миллион" и на Авраама Руссо. Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик», — приводятся в материале слова Пригожина.

Он отметил, что «без денег Тельмана и его продюсирования, никто бы не знал Руссо».

«Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств. Как был провинциалом в худшем смысле слова, так им и остался. Всех людей, которые ему помогали, он взял и обо....л — меня, Ларису Рубальскую, Тельмана Исмаилова... Как это можно терпеть?!».

Также Пригожин добавил, что не понимает и руководство канала «НТВ», которое позволяет «разгул демократии».

«Человек в эфире говорит все, что хочет. И ничего ему за это не будет?! Так не пойдет. Есть закон о клевете в СМИ. Подаю в суд. И уверен, что выиграю».