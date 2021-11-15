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На Собчак пожаловались в полицию из-за развратных действий

Елена Прошина
1 час назад

Полиция начала проверку по жалобе мужчины, который сообщил о развратных действиях с участием журналистки Ксении Собчак в Балашихе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила сама Собчак.

На Собчак пожаловались в полицию из-за развратных действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Человек позвонил на 112 ночью в четверг и сообщил, что ему мешают Голикова и Собчак. Потому что устраивают непотребства у него во дворе. И он их видит у себя под окнами и не может из-за их криков заснуть», - написала Собчак.

Она уточнила, что заявитель был из Балашихи и добавила, что поедет среди ночи в этот город только в двух случаях – если ее там будет ждать «ужасно большая сумма денег» или «ужасно сенсационный материал».

Собчак также сообщила, что полиция по заявлению проводит проверку.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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