На Собчак пожаловались в полицию из-за развратных действий

Полиция начала проверку по жалобе мужчины, который сообщил о развратных действиях с участием журналистки Ксении Собчак в Балашихе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила сама Собчак.
«Человек позвонил на 112 ночью в четверг и сообщил, что ему мешают Голикова и Собчак. Потому что устраивают непотребства у него во дворе. И он их видит у себя под окнами и не может из-за их криков заснуть», - написала Собчак.
Она уточнила, что заявитель был из Балашихи и добавила, что поедет среди ночи в этот город только в двух случаях – если ее там будет ждать «ужасно большая сумма денег» или «ужасно сенсационный материал».
Собчак также сообщила, что полиция по заявлению проводит проверку.